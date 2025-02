Deputado sugere trocar fios aéreos por cabeamento subterrâneo no ES

O deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) o Projeto de Lei (PL) 70/2025, que prevê a substituição total das redes aéreas de energia elétrica, telefonia, fibra óptica e TV a cabo por cabeamento subterrâneo em todo o estado. A proposta tem como objetivo modernizar a infraestrutura urbana e minimizar problemas causados por fiações expostas.

De acordo com o parlamentar, além de reduzir riscos de danos provocados por tempestades, ventos fortes e outras intempéries, a mudança traria benefícios estéticos às cidades capixabas. “A substituição dos fios e postes elevados por sistemas subterrâneos melhora a paisagem urbana, tornando o ambiente mais agradável tanto para moradores quanto para turistas”, argumenta Xambinho.

Caso aprovado, o projeto estabelece que a substituição total da rede deverá ser realizada no prazo máximo de 15 anos, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e empresas do setor. Além disso, novas construções, loteamentos e reformas só poderão ser aprovadas se incluírem a infraestrutura para fiação subterrânea nos projetos.

As obras deverão ser executadas, preferencialmente, pelo método não destrutivo, que evita danos à camada superficial de ruas e praças. O texto também prevê que os órgãos competentes regulamentem o uso do solo e estabeleçam normas para a preservação ambiental.

Xambinho destaca ainda a segurança como um dos principais benefícios da proposta. “O cabeamento subterrâneo reduz riscos de acidentes, facilita o trabalho das equipes de emergência e é menos vulnerável a furtos de cabos”, ressalta.

Se aprovado na Ales e sancionado pelo governo, o PL entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.

