Operação Cavalo de Aço fiscalizará motocicletas no ES; entenda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, nesta sexta-feira (21), a Operação Cavalo de Aço, uma ação voltada à fiscalização de motocicletas com o objetivo de reduzir o número de sinistros de trânsito. A iniciativa integra diversos órgãos de fiscalização e segurança, combinando abordagens estratégicas e conscientização da população.

As ações de fiscalização ocorrerão em Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Anchieta, Itapemirim e Linhares, com pontos de bloqueio e abordagem nesses municípios. Ao todo, 114 agentes estarão mobilizados, representando a PRF e diversas instituições, como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Polícia Civil (PCES), Polícia Militar (PMES), Polícia Científica (PCIES), Guardas Municipais de Vitória e Serra, Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMES).

