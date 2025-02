Operação da PRF e PF resulta em apreensão de entorpecentes na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam 8 quilos de entorpecentes na manhã desta segunda-feira (24), na BR-101, em Guarapari. A ação conjunta teve como foco a fiscalização de ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo, visando o combate ao tráfico de drogas e armas.

Por volta das 5h15, equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF e da Unidade K9 da PF iniciaram a operação. Às 7h36, um ônibus que fazia o trajeto São Paulo/SP – Garanhuns/PE foi abordado para inspeção. Durante a fiscalização no bagageiro, cães farejadores da PRF (K9 Truco, Narco e Zumbi) e da PF (K9 Wolf e Kyra) indicaram a presença de substâncias ilícitas em uma mala azul.

Na presença do motorista, a mala foi aberta, e os agentes encontraram:

6 kg de cocaína, distribuídos em 8 sacolas com papelotes plásticos;

1 kg de cocaína, acondicionado em 2 sacos plásticos;

1 kg de crack, prensado em um tablete.

A bagagem foi identificada como pertencente a uma mulher de 30 anos, passageira do ônibus. Os policiais solicitaram que ela descesse do veículo e, ao revistar sua bolsa de mão, encontraram um bilhete de passagem com destino a Santana do Ipanema, embarcado na Rodoviária do Tietê, em São Paulo/SP. Questionada, a mulher confessou que recebeu a mala em sua residência e que a entregaria a uma pessoa no destino final, recebendo R$ 2 mil pelo transporte.

Diante dos fatos, a passageira e os materiais apreendidos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha para as providências cabíveis.

Reprodução: PRF

