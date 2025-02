PRF apreende quase 1kg de maconha em município do Espirito Santo

Na noite desta terça-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 990 gramas de maconha e prendeu um homem durante uma abordagem no km 145 da BR-101, em Linhares.

Por volta das 18h53, uma equipe da PRF realizava fiscalização de rotina quando deu ordem de parada a um veículo Fiat Palio ELX Flex, de cor prata. Durante a abordagem, os agentes perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do carro. Ao ser questionado, o condutor admitiu que transportava drogas.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 990 gramas de substância análoga a maconha dentro de um recipiente plástico, que estava dentro de uma sacola no assoalho do banco dianteiro, no lado do carona. Segundo o motorista, a droga estava sendo transportada do bairro Planalto para o bairro Shell como forma de pagamento de uma dívida. Ele afirmou que faria a entrega próximo a uma quadra poliesportiva, mas não soube precisar o local nem o nome do destinatário.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Linhares para as providências cabíveis.

