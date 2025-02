“Pronta para representar o ES na Câmara”, diz Emanuela Pedroso

No último sábado (22), um evento promovido por uma cooperativa de transportes em Cachoeiro de Itapemirim reuniu lideranças políticas do Espírito Santo, reforçando a importância da organização e do fortalecimento do setor cooperativista no Estado. Representando o governador Renato Casagrande (PSB), a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, marcou presença e falou sobre seus projetos para 2026.

Corrida eleitoral

Durante a entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, Emanuela Pedroso reforçou sua disposição em disputar uma vaga na Câmara Federal e contribuir diretamente para a construção de políticas públicas que beneficiem a população capixaba.

“O Espírito Santo está avançando sob a liderança do governador Renato Casagrande. Estamos no caminho certo, e eu estou pronta para somar forças, trabalhar ao lado do governador e representar nosso Estado no Congresso Nacional. O meu compromisso é com o desenvolvimento do Espírito Santo e com a construção de um país mais justo e equilibrado”, declarou.

Questionada sobre sua possível mudança de sigla, Pedroso confirmou sua saída do Podemos e não descartou a possibilidade de filiação ao PSB, partido do governador. “Se esse for o caminho apontado pelo governador, estou preparada. O PSB tem demonstrado compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo e apresentado resultados concretos para a população. Nosso foco é a construção de um projeto sólido, alinhado às necessidades do nosso povo”, concluiu.

Alianças políticas

Acompanhada do prefeito de Muniz Freire e presidente do Consórcio do Caparaó, Dito Silva (PSB), Emanuela Pedroso reforçou que sua trajetória política seguirá pautada pelo diálogo e pela defesa dos interesses do Espírito Santo.

Veja o vídeo:

Imagens: Lucas Catabriga Farias |