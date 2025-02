Suspeitos de furtar 400 quilos de pimenta no ES são presos

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, recuperou, na última sexta-feira (31), 400 quilos de pimenta-do-reino seca, avaliada em R$ 12 mil.

O produto, que havia sido furtado em uma propriedade rural durante a madrugada, foi localizado na Comunidade Panorama, zona rural do município. Dois homens, de 26 e 29 anos, foram presos.

No início da manhã, a vítima de 66 anos procurou a unidade policial para denunciar que indivíduos haviam invadido sua propriedade durante a madrugada e furtado aproximadamente 400 quilos de pimenta-do-reino seca, que estavam em processo de secagem dentro de uma estufa.

Por meio de videomonitoramento, os policiais identificaram o veículo utilizado no crime e localizaram a mercadoria furtada escondida dentro de uma casa inabitada, situada na Comunidade Panorama, na mesma cidade. No local, ainda estavam os dois suspeitos e o carro utilizado no crime.

Os conduzidos foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares e autuados em flagrante impróprio pelo crime de furto qualificado. A autoridade policial entendeu que, devido ao lapso temporal de horas, não havia mais estado de flagrante, motivo pelo qual os envolvidos foram liberados. O item subtraído foi restituído ao proprietário.

