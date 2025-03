Do Val publica vídeo enigmático e gera especulações; confira

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) causou grande repercussão nesta quarta-feira (5) ao divulgar um vídeo enigmático em suas redes sociais. Publicado no Instagram, o material utiliza imagens criadas por inteligência artificial e conta com narração do próprio parlamentar

Adeus?

No vídeo, um caixão coberto com a bandeira do Brasil é exibido, acompanhado de mensagens que foram interpretadas por muitos internautas como um possível adeus.

Ao longo da gravação, Marcos do Val aborda a morte como “a única certeza da vida” e cita seus adversários políticos, afirmando que aqueles que desejaram sua morte teriam contribuído para que “esse dia chegasse antes da hora”. Apesar do tom sombrio, o senador reforça que sempre viveu como um combatente e que descansaria em paz.

Especulações

A publicação provocou uma série de especulações e mobilizou seguidores, que deixaram mensagens de apoio e preocupação nos comentários. Até o momento, o parlamentar não esclareceu o real significado do conteúdo.

