Nova frente fria chegará ao ES? Sudeste terá chuvas nesta semana

Depois das altas temperaturas, o Espírito Santo será atingido por uma nova frente fria? Além de muito calor, a região Sudeste do Brasil vem sofrendo também com a falta de chuva. Mas essa situação está com os dias contados.

Segundo a Climatempo, uma nova frente fria chega ao Sul do Brasil e já estará estimulando chuva no extremo sul de São Paulo ainda neste domingo (9). Esta frente fria deve avançar pelo litoral de São Paulo durante a segunda-feira (10) e alcançar a costa do Rio de Janeiro já na terça-feira (11). O aumento da nebulosidade e a volta das pancadas de chuva vão fazer a temperatura baixar.

Para a Climatempo, o volume de precipitação durante o mês de fevereiro ficou muito abaixo da média em praticamente toda a região. O estado de São Paulo foi beneficiado com pancadas de chuva com certa regularidade. Entre as capitais, apenas São Paulo fechou fevereiro com chuva um pouco acima da média. Mesmo assim, desde o início de março, a capital paulista tem um estado extremamente quente e ensolarada.

Mas, e o Espírito Santo?

No estado do Rio de Janeiro, de forma geral, o calor e a falta de chuva foram a marca de fevereiro. Essa situação predomina também nesse início de março.

Pouca chuva também foi observada no estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, fevereiro fechou com 57% de chuva abaixo da média. O calor intenso é sentido em todas as áreas de Minas há várias semanas.

Apenas o Espírito Santo foi beneficiado com um pouco de chuva, mas não provocada por frente fria, mas por infiltração de ar marítimo. Durante o carnaval choveu em várias localidades do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.

Nova frente fria muda o tempo no Sudeste

De acordo com a Climatempo, grandes mudanças no tempo começam a ocorrer na região sudeste a partir da segunda-feira (10). Assim como o deslocamento de uma frente fria pelo litoral de São Paulo. Além do estado de São Paulo, esta frente fria aumenta as condições para chuva no estado do Rio de Janeiro. Além de áreas do centro-sul de Minas Gerais. Esta frente fria não tem força para influenciar o Espírito Santo ou áreas no leste norte de Minas Gerais.

Durante a segunda-feira (10), principalmente à tarde e à noite, a Climatempo alerta para o risco de temporais no estado de São Paulo. Principalmente, na região onde estão o Vale do Ribeira e o litoral sul paulista.

No entanto, à tarde e à noite, a região Serrana do Rio de Janeiro também deve entrar em alerta para temporais. A situação será de atenção para o risco de pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios em todo o centro, sul e leste do estado de São Paulo. Incluindo a grande São Paulo, no Sul de Minas, na Zona da Mata mineira, no estado do Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo.

Novas frentes frias

Ainda, segundo a Climatempo, a frente fria que está prevista para segunda-feira (10) no litoral de São Paulo não terá força para avançar até o Espírito Santo. Mas, o papel principal desta frente fria é romper o bloqueio atmosférico que vem sendo observado nas últimas semanas.

Portanto, com a quebra do bloqueio atmosférico, outras frentes frias devem avançar pela costa da região Sudeste do Brasil no decorrer da segunda quinzena de março, e algumas poderão alcançar também o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo, levando chuva para essas regiões.

