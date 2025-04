Afonso Cláudio reivindica instalação de batalhão da Polícia Militar

Moradores, autoridades municipais e lideranças políticas de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo solicitaram, durante audiência pública realizada nesta quinta-feira (3), a elevação da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar à categoria de batalhão. O encontro foi promovido pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (Ales), no município de Afonso Cláudio.

A proposta, segundo os participantes, visa ampliar o efetivo e a estrutura das forças de segurança que atendem, além de Afonso Cláudio, os municípios de Conceição do Castelo, Laranja da Terra e Venda Nova do Imigrante — todos atualmente sob a jurisdição da 2ª Cia da PM.

O prefeito Luciano Pimenta (PP) informou que a Câmara Municipal já aprovou a doação de um terreno de 4 mil m² para a construção do novo batalhão. Ele destacou que a própria sugestão partiu do governador Renato Casagrande (PSB).

— O governador sugeriu que o município disponibilizasse uma área, pois há interesse do Estado em construir o batalhão. Agora, pedimos um encontro com ele para acelerar os trâmites. Esta audiência é um passo importante nessa direção — afirmou o prefeito.

Violência no campo e nas cidades

Durante a audiência, a tenente-coronel Marinete Félix Cordeiro, subcomandante do 5° CPOR da PM, reforçou a necessidade da transformação da unidade. Ela ressaltou que, mesmo funcionando há 33 anos como companhia independente, a estrutura atual já não atende à complexidade da região.

— A instalação de um batalhão é essencial para combater os altos índices de furtos, homicídios e tráfico de drogas. Acreditamos que, com mais efetivo e recursos, o trabalho da PM será significativamente fortalecido — pontuou.

A oficial também destacou que o 5º CPOR abrange 18 municípios da Região Serrana, incluindo os quatro atendidos pela 2ª Cia da PM.

Café e criminalidade

A audiência também contou com representantes do setor produtivo. O cafeicultor Paulo Dann relatou o aumento da criminalidade durante o período de colheita, com registros frequentes de roubos de carga e veículos na zona rural.

— A companhia faz o que pode, mas precisa de mais estrutura. Com um batalhão, teremos mais policiais, viaturas e reforço na inteligência. Isso trará mais segurança para o campo — observou.

O vice-presidente da Comissão de Segurança, deputado Coronel Weliton (PRD), garantiu apoio à demanda e anunciou que os parlamentares vão intermediar uma reunião entre os líderes da região e o governador.

— Estamos comprometidos com essa pauta, e confiamos no compromisso do governador Casagrande com a segurança pública. A instalação do batalhão em Afonso Cláudio é urgente e necessária — afirmou o deputado.

Também participaram da audiência representantes do Ministério Público, OAB, polícias Civil e Rodoviária Federal, conselhos de segurança, vice-prefeitos e vereadores da região.

