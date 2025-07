Cidade do ES pode ganhar título de Capital Estadual de Voo Livre

Pancas, na Região Noroeste, pode se tornar a Capital Estadual do Voo Livre. A proposta consta no Projeto de Lei 201/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD). O parlamentar destaca o município como um dos principais polos do voo livre do país.

“A cidade é sede de importantes competições, como a etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente, a do Campeonato Capixaba e diversos outros encontros regionais”, afirma o deputado na justificativa do projeto.

Para ele, a medida vai contribuir para fomentar o turismo e a economia local: “A concessão do título de Capital Estadual do Voo Livre reforçará o reconhecimento oficial de Pancas como referência na prática desse esporte, potencializando ainda mais sua visibilidade e atraindo novos investimentos”, pontua.

A proposição será analisada pelas comissões de Justiça, de Turismo e de Finanças, que devem emitir seus pareceres a favor ou contra o projeto. Esse procedimento antecede a votação pelo Plenário. Se a proposta for aprovada pelos deputados e virar lei, a medida passará a constar no anexo I da Lei 10.974/2019, referente à concessão de títulos em homenagem a municípios.