Foragido da Operação Trivium é preso em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, prendeu, na manhã desta sexta-feira (15), um homem de 38 anos, no bairro Santa Rita, em Marataízes.

O detido era um dos foragidos da Operação Trivium, deflagrada no último dia 5. Ele possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Após levantamento de informações sobre a rotina e o local de permanência do investigado, os policiais o localizaram no interior de uma residência. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, delegado Thiago Viana, a ação desta sexta-feira concluiu a tentativa feita no dia da operação. “Na data em que a Operação Trivium foi deflagrada, tentamos prendê-lo nessa mesma residência, mas ele não estava. Hoje, com base nas informações levantadas, conseguimos cumprir o mandado”, afirmou.

Foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.