VÍDEO | PRF apreende 50 tabletes de pasta base de cocaína durante ação no ES

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma importante apreensão de entorpecentes no Espírito Santo.
Durante fiscalização na BR-259, na altura do município de Baixo Guandu, os policiais interceptaram um carregamento com 50 tabletes de pasta base de cocaína.
A droga teria saído do interior de São Paulo, em São Roque, e tinha como destino final a capital capixaba, Vitória.
