Cachoeiro: operação para prender foragido termina com apreensão de animais

Uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro (GCM) e a Polícia Penal resultou, nesta sexta-feira (5), na apreensão de aves silvestres mantidas irregularmente em uma residência na localidade de Monte Alegre. A operação foi realizada após informações do setor de inteligência da Polícia Penal sobre a possível presença de um foragido da Justiça na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante as diligências, equipes da GCM, da Polícia Penal, além de integrantes da Divisão de Inteligência, verificaram um imóvel onde poderia estar escondido o suspeito. No local, não localizaram o foragido, mas encontraram diversas aves silvestres sem documentação.

Leia também: Moto registrada em Minas Gerais é interceptada em Cachoeiro, GCM explica

De acordo com a GCM, as guarnições identificaram cinco gaiolas na varanda e no interior da residência. Foram apreendidos um coleiro macho, uma coleira fêmea, dois trinca-ferros machos com anilhas, mas sem registros, e uma trinca-ferro fêmea. O responsável informou não possuir autorização legal para manter os animais.

Diante da situação, os pássaros foram recolhidos e o morador encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim.