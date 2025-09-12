PRF recupera duas motocicletas clonadas em menos de sete horas no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em menos de sete horas, duas motocicletas clonadas em diferentes pontos da BR-101, no Espírito Santo. As ações ocorreram durante fiscalizações realizadas nos municípios de Linhares e Fundão.

No início da noite desta quinta-feira (11), às 18h10, equipes da PRF realizavam patrulhamento no km 169 da BR-101, em Linhares, quando abordaram uma Honda/CG 160 Start. O veículo, com placa de Tombos/MG, trafegava de forma irregular pelo canteiro que separa a pista central da via lateral.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o número do chassi apresentava indícios de adulteração e regravação, configurando possível clonagem. O condutor relatou ter adquirido a motocicleta há cerca de 11 dias, mas não apresentou documentação de transferência.

Horas depois, já na madrugada desta sexta-feira (12), por volta da 1h, no km 230 da BR-101, em Fundão, outra motocicleta foi recuperada pela PRF. O veículo, uma Honda/CG 160 Titan, era conduzido por um homem de 25 anos.

Na fiscalização, os agentes verificaram adulterações nos elementos de identificação veicular e confirmaram que a motocicleta original, de mesma marca, modelo e cor, havia sido furtada em Serra no dia 9 de março de 2025.

As ocorrências foram encaminhadas às Delegacias Regional de Polícia Civil da região.