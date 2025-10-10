Castelo: Casagrande anuncia revitalização de rodovia e novos investimentos

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (10), em Castelo para autorizar a publicação do edital para contratação das obras de reabilitação da Rodovia ES-166, no trecho do município até o distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim. Durante a agenda, Casagrande fez a entrega da nova ponte do bairro Esplanada e autorizou novos investimentos, como a construção de creche e do novo Terminal Rodoviário Municipal.

“É muito bom voltar à minha cidade natal e reencontrar tanta gente querida que passou pela minha vida. Como é bom ver essa ponte da Esplanada pronta. Uma obra até fácil, mas a primeira empresa contratada não deu conta e tivemos que chamar outra e agora estamos entregando. É muito gratificante ainda autorizar obras de melhorias na Escola João Bley, onde estudei. Também já estará na conta da prefeitura nos próximos dias os recursos para iniciar a construção da nova rodoviária e também de creche em Aracuí”, afirmou o governador.

Serão investidos R$ 250 milhões nas intervenções na Rodovia ES-166, incluindo serviços de pavimentação, drenagem, terraplenagem, sinalização, instalação de faixa multiuso e calçadas, além da recuperação de pontes ao longo do trecho com 21,66 quilômetros de extensão. Também foram autorizados estudos para a implantação do Contorno de Conduru e da variante perimetral de Aracuí. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O órgão também foi responsável pela construção da Ponte Sósthenes Alves de Athayde, localizada no bairro Esplanada. A ponte fica no acesso das rodovias ES-166 e ES-379, que ligam os municípios de Venda Nova do Imigrante e Vargem Alta com o Centro de Castelo. Foram investidos R$ 4,4 milhões na ponte de 45 metros de comprimento e que conta com pistas de rolamento, passeio e guarda-corpo.

“Essa ponte aumentou de tamanho passando de 30 para 45 metros de extensão, também teve a sua altura levantada, ampliando a calha do rio e permitindo uma maior vazão das águas, além, é claro, de melhorar a mobilidade urbana da cidade”, explicou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Mais investimentos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), firmou o convênio no valor de aproximadamente R$ 5 milhões com a Prefeitura para a construção do novo Terminal Rodoviário Municipal. O equipamento será um marco para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento de Castelo, oferecendo um espaço moderno, acessível e confortável para passageiros, funcionários e toda a população que utiliza o transporte rodoviário como meio de deslocamento.

“Esse é um investimento que vai muito além da infraestrutura física. Ele representa dignidade para os usuários, melhores condições de trabalho para os servidores e um novo impulso para o crescimento ordenado do município. O Governo do Estado segue firme no compromisso de apoiar os municípios capixabas na construção de cidades mais estruturadas e humanas”, enfatizou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Na área da Educação, o governador Renato Casagrande autorizou a construção de uma creche no bairro Aracuí, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes). Com investimento de mais de R$ 1,6 milhão, o novo equipamento público municipal vai gerar 222 vagas de educação infantil, garantindo mais conforto, segurança e inclusão para crianças e profissionais da rede.

Além disso, a cidade será beneficiada com obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) João Bley, que receberá um novo auditório e uma passarela de acesso, além de melhorias na acessibilidade do entorno da quadra esportiva. As intervenções atenderão mais de 1,2 mil estudantes, com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, frisou que a construção da nova creche e as melhorias na escola representam avanços significativos para a educação do município, beneficiando centenas de estudantes e promovendo maior qualidade no ensino. “Estamos comprometidos em garantir que todas as crianças e jovens capixabas tenham acesso a espaços educativos modernos, seguros e inclusivos”, acrescentou.