Rio Novo do Sul: comissão da Ales apura afundamento de solo

A situação de afundamento de solo no centro do município de Rio Novo do Sul será tema de debate na Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa (Ales). A reunião, às 11 horas desta segunda-feira (13), deverá contar com a participação de representantes da Coordenação Estadual de Defesa Civil, do Judiciário, da Cesan, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e do prefeito Jocenei Castelari (Podemos).

O colegiado presidido pelo deputado Alexandre Xambinho (Podemos) vem acompanhando a situação no município. Em reunião no dia 15 de setembro, Xambinho defendeu medidas preventivas para evitar tragédias futuras. As causas do afundamento, conforme afirmam moradores, seria a construção de um reservatório de água pela Cesan. A comissão aguarda relatório da Agerh sobre o caso.

“A expectativa para a reunião de segunda-feira é de avançar em uma solução definitiva para o problema grave que afeta Rio Novo do Sul”, explica o presidente da comissão. Segundo Xambinho, laudos técnicos confirmam o afundamento do solo na área onde estão o Teatro Municipal Ivo Mameri, a Secretaria de Educação e casas próximas, “com risco real e iminente”.

“É uma situação crítica e que oferece risco, por isso queremos ouvir todos os envolvidos para identificar as causas e construir um plano de ação imediato que garanta segurança e tranquilidade à população”, defende.