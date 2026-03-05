Moto clonada é descoberta pela PRF às margens da BR 101

A Polícia Rodoviária Federal identificou uma moto clonada em Serra na tarde desta quinta-feira (5). O veículo estava estacionado às margens da BR-101, em um trecho localizado no município da Serra, na Grande Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A descoberta ocorreu por volta das 15 horas, durante atividades de fiscalização e patrulhamento realizadas por equipes da PRF. Os agentes circulavam pela rodovia quando observaram a motocicleta parada em um ponto próximo à pista.

Leia também: Homem é preso após tentar matar idoso a tiros em Marataízes

Diante da situação, os policiais decidiram verificar as condições do veículo. Em seguida, iniciaram uma inspeção nos elementos de identificação da motocicleta.

Durante a análise inicial, os agentes perceberam indícios de adulteração em componentes utilizados para identificação do veículo. Esses sinais levantaram suspeitas sobre a origem da motocicleta.

Por esse motivo, os policiais realizaram uma verificação mais detalhada nos registros e características do veículo.

Logo depois, a equipe confirmou irregularidades que indicavam a existência de clonagem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a clonagem de veículos ocorre quando criminosos utilizam dados de um veículo regular para encobrir outro de origem ilícita.

Nesse tipo de prática, placas, números de chassi ou outras informações são adulteradas para dificultar a identificação do veículo verdadeiro.

Moto clonada em Serra

Após confirmar a irregularidade, os agentes apreenderam a moto clonada em Serra para evitar que o veículo continuasse em circulação.

Em seguida, os policiais registraram a ocorrência e realizaram os procedimentos previstos pela legislação.

Posteriormente, a equipe encaminhou o caso para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, localizada no município da Serra.

A delegacia ficará responsável pela análise da situação e pela continuidade das investigações.

Além disso, os investigadores deverão verificar a origem da motocicleta e identificar possíveis responsáveis pela adulteração.

Esse tipo de verificação inclui análise detalhada dos números de identificação e comparação com registros oficiais.

Enquanto isso, as autoridades buscam confirmar se o veículo possui registro de furto ou roubo.

A Polícia Rodoviária Federal ressalta que ações de fiscalização nas rodovias federais ajudam a identificar irregularidades e retirar veículos adulterados de circulação.

Além disso, esse trabalho contribui para reduzir crimes relacionados a clonagem e circulação de veículos com origem ilícita.

Por fim, a corporação destaca que a cooperação entre órgãos de segurança pública é fundamental para esclarecer casos desse tipo.

Com a investigação em andamento, as autoridades esperam identificar os responsáveis e restabelecer a situação legal do veículo envolvido.