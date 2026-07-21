Cão farejador encontra maconha e haxixe em terreno de Marataízes
Cão farejador Loki encontrou um tablete e meio de maconha e uma porção de haxixe durante ação da Guarda Municipal em Marataízes.
Uma ação da Guarda Civil Municipal terminou com a apreensão de maconha e haxixe nesta terça-feira (21), no bairro Barra, em Marataízes. As drogas foram encontradas em um terreno após indicação do cão farejador Loki.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação foi realizada após informações levantadas pela equipe de Inteligência da Guarda Municipal. O Grupamento de Operações com Cães também participou das buscas.
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Durante a varredura no local, Loki sinalizou um ponto específico do terreno. Os agentes encontraram um tablete e meio de maconha e uma porção de haxixe.
Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos cabíveis.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a ocorrência destaca a atuação conjunta entre o setor de Inteligência e o grupamento especializado com cães no combate ao tráfico de drogas.
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