Gol roubado há 12 anos na Bahia é recuperado pela PRF em Cachoeiro

Um carro roubado há mais de 12 anos em Vitória da Conquista, na Bahia, foi recuperado na manhã desta quarta-feira (22), durante uma operação integrada em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo apresentava sinais de adulteração no chassi e no motor.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o VW/Gol branco por volta das 10h30, nas proximidades do quilômetro 21 da BR-482, na entrada do distrito de Soturno. A fiscalização contou com a participação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro.

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Equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF abordaram o automóvel durante a operação. O motorista apresentou-se como proprietário do carro e passou pelos procedimentos de fiscalização.

Ao analisar os elementos identificadores, os policiais encontraram marcas de abrasão e remarcação nos números do chassi e do motor. Segundo a PRF, o veículo também apresentava outras alterações incompatíveis com os padrões utilizados pelo fabricante.

Após uma análise técnica dos elementos que ainda permaneciam preservados, os agentes identificaram a verdadeira procedência do automóvel.

A fiscalização constatou que o veículo correspondia originalmente a um VW/Gol branco, ano e modelo 2014, com registro de roubo em 17 de maio daquele ano.

O crime ocorreu em Vitória da Conquista, na Bahia. De acordo com a PRF, o automóvel não possuía primeiro emplacamento quando foi roubado.

Desde então, mais de 12 anos se passaram até a recuperação do carro em Cachoeiro.

Questionado sobre a procedência do veículo, o motorista afirmou que havia adquirido o Gol cerca de dois meses antes da abordagem.

Segundo o relato apresentado aos policiais, ele entregou um Fiat/Uno avaliado em aproximadamente R$ 22 mil em uma troca realizada com o proprietário da empresa onde trabalha.

O condutor também informou que o empregador havia comprado o Gol de outra pessoa. Os agentes entraram em contato com esse terceiro e solicitaram que ele comparecesse à unidade operacional da PRF, mas o homem não se apresentou.

Diante das adulterações e do registro de roubo, os policiais deram voz de prisão ao motorista pela suspeita dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A equipe informou o condutor sobre os direitos constitucionais e o encaminhou à Delegacia Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo também foi entregue à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer como o automóvel chegou ao Espírito Santo e identificar os envolvidos nas negociações.