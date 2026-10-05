Senado no ES: Casagrande e Evair dividiram o Estado e empataram em uma cidade
Casagrande terminou a eleição em primeiro lugar, com 24,70% dos votos, enquanto Evair alcançou 24,39%.
A disputa pelas duas vagas ao Senado no Espírito Santo mostrou um cenário de forte equilíbrio entre Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) nas cidades capixabas.
Casagrande terminou a eleição em primeiro lugar, com 24,70% dos votos, enquanto Evair alcançou 24,39%. A diferença entre os dois foi de 12.383 votos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O equilíbrio também apareceu na distribuição dos resultados pelos municípios. Casagrande ficou à frente em 39 cidades do Espírito Santo. Evair venceu em outras 38.
Em apenas um município houve empate entre os dois candidatos. Em Divino de São Lourenço, Casagrande e Evair receberam exatamente 1.932 votos cada. O resultado representa 20,30% dos votos válidos para cada candidato na cidade.
Cidades em que Casagrande venceu
Renato Casagrande teve seu melhor desempenho entre os dois candidatos em 39 municípios capixabas:
- Apiacá – 37,38%
- Bom Jesus do Norte – 31,39%
- São José do Calçado – 33,00%
- Guaçuí – 27,00%
- Alegre – 30,9%
- Jerônimo Monteiro – 30,24%
- Muniz Freire – 30,83%
- Conceição da Barra – 32,79%
- Piúma – 28,53%
- Anchieta – 25,30%
- Vila Velha – 22,66%
- Viana – 26,90%
- Cariacica – 26,03%
- Vitória – 23,78%
- Santa Leopoldina – 29,94%
- Serra – 25,54%
- Fundão – 29,18%
- Ibiraçu – 25,92%
- João Neiva – 26,46%
- São Roque do Canaã – 28,06%
- Baixo Guandu – 27,75%
- Alto Rio Novo – 33,75%
- Águia Branca – 31,79%
- Vila Valério – 31,98%
- Sooretama – 26,32%
- Jaguaré – 33,39%
- São Mateus – 29,90%
- Nova Venécia – 27,17%
- Barra de São Francisco – 27,33%
- Mantenópolis – 27,87%
- Vila Pavão – 30,25%
- Água Doce do Norte – 29,87%
- Boa Esperança – 29,51%
- Ecoporanga – 31,90%
- Ponto Belo – 38,84%
- Mucurici – 37,76%
- Montanha – 32,19%
- Pinheiros – 33,98%
- Pedro Canário – 32,22%
Cidades em que Evair venceu
Evair de Melo terminou à frente de Casagrande em 38 municípios:
- Mimoso do Sul – 35,74%
- Presidente Kennedy – 28,24%
- Marataízes – 27,41%
- Itapemirim – 29,32%
- Atílio Vivacqua – 29,06%
- Muqui – 28,03%
- Cachoeiro de Itapemirim – 31,44%
- Vargem Alta – 36,22%
- Rio Novo do Sul – 36,46%
- Iconha – 31,16%
- Alfredo Chaves – 35,31%
- Guarapari – 24,55%
- Marechal Floriano – 32,36%
- Castelo – 40,27%
- Venda Nova do Imigrante – 41,10%
- Conceição do Castelo – 38,29%
- Domingos Martins – 35,43%
- Dores do Rio Preto – 33,37%
- Ibitirama – 31,34%
- Iúna – 34,23%
- Irupi – 38,55%
- Ibatiba – 35,28%
- Brejetuba – 30,61%
- Afonso Cláudio – 32,26%
- Santa Maria de Jetibá – 36,58%
- Itarana – 31,14%
- Laranja da Terra – 28,56%
- Itaguaçu – 26,27%
- Santa Teresa – 29,58%
- Colatina – 26,56%
- Pancas – 28,96%
- Marilândia – 31,44%
- Governador Lindenberg – 28,75%
- São Domingos do Norte – 27,77%
- São Gabriel da Palha – 28,53%
- Rio Bananal – 33,57%
- Linhares – 28,32%
- Aracruz – 25,76%
Único empate
Divino de São Lourenço foi a única cidade onde os dois candidatos terminaram com a mesma votação. Casagrande e Evair receberam 1.932 votos cada, equivalentes a 20,30% dos votos válidos no município.
No resultado geral do Espírito Santo, Casagrande terminou com 24,70% dos votos, contra 24,39% de Evair.
Leia também: Pazolini ganha em 48 cidades do Espírito Santo no 1º turno
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726