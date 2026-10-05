Senado no ES: Casagrande e Evair dividiram o Estado e empataram em uma cidade

A disputa pelas duas vagas ao Senado no Espírito Santo mostrou um cenário de forte equilíbrio entre Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) nas cidades capixabas.

Casagrande terminou a eleição em primeiro lugar, com 24,70% dos votos, enquanto Evair alcançou 24,39%. A diferença entre os dois foi de 12.383 votos.

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O equilíbrio também apareceu na distribuição dos resultados pelos municípios. Casagrande ficou à frente em 39 cidades do Espírito Santo. Evair venceu em outras 38.

Em apenas um município houve empate entre os dois candidatos. Em Divino de São Lourenço, Casagrande e Evair receberam exatamente 1.932 votos cada. O resultado representa 20,30% dos votos válidos para cada candidato na cidade.

Cidades em que Casagrande venceu

Renato Casagrande teve seu melhor desempenho entre os dois candidatos em 39 municípios capixabas:

Apiacá – 37,38% Bom Jesus do Norte – 31,39% São José do Calçado – 33,00% Guaçuí – 27,00% Alegre – 30,9% Jerônimo Monteiro – 30,24% Muniz Freire – 30,83% Conceição da Barra – 32,79% Piúma – 28,53% Anchieta – 25,30% Vila Velha – 22,66% Viana – 26,90% Cariacica – 26,03% Vitória – 23,78% Santa Leopoldina – 29,94% Serra – 25,54% Fundão – 29,18% Ibiraçu – 25,92% João Neiva – 26,46% São Roque do Canaã – 28,06% Baixo Guandu – 27,75% Alto Rio Novo – 33,75% Águia Branca – 31,79% Vila Valério – 31,98% Sooretama – 26,32% Jaguaré – 33,39% São Mateus – 29,90% Nova Venécia – 27,17% Barra de São Francisco – 27,33% Mantenópolis – 27,87% Vila Pavão – 30,25% Água Doce do Norte – 29,87% Boa Esperança – 29,51% Ecoporanga – 31,90% Ponto Belo – 38,84% Mucurici – 37,76% Montanha – 32,19% Pinheiros – 33,98% Pedro Canário – 32,22%

Cidades em que Evair venceu

Evair de Melo terminou à frente de Casagrande em 38 municípios:

Mimoso do Sul – 35,74% Presidente Kennedy – 28,24% Marataízes – 27,41% Itapemirim – 29,32% Atílio Vivacqua – 29,06% Muqui – 28,03% Cachoeiro de Itapemirim – 31,44% Vargem Alta – 36,22% Rio Novo do Sul – 36,46% Iconha – 31,16% Alfredo Chaves – 35,31% Guarapari – 24,55% Marechal Floriano – 32,36% Castelo – 40,27% Venda Nova do Imigrante – 41,10% Conceição do Castelo – 38,29% Domingos Martins – 35,43% Dores do Rio Preto – 33,37% Ibitirama – 31,34% Iúna – 34,23% Irupi – 38,55% Ibatiba – 35,28% Brejetuba – 30,61% Afonso Cláudio – 32,26% Santa Maria de Jetibá – 36,58% Itarana – 31,14% Laranja da Terra – 28,56% Itaguaçu – 26,27% Santa Teresa – 29,58% Colatina – 26,56% Pancas – 28,96% Marilândia – 31,44% Governador Lindenberg – 28,75% São Domingos do Norte – 27,77% São Gabriel da Palha – 28,53% Rio Bananal – 33,57% Linhares – 28,32% Aracruz – 25,76%

Único empate

Divino de São Lourenço foi a única cidade onde os dois candidatos terminaram com a mesma votação. Casagrande e Evair receberam 1.932 votos cada, equivalentes a 20,30% dos votos válidos no município.

No resultado geral do Espírito Santo, Casagrande terminou com 24,70% dos votos, contra 24,39% de Evair.

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