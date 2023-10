Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PM em Mimoso do Sul

Durante um patrulhamento realizado na tarde da última quinta-feira (26), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem no bairro Serra, em Mimoso do Sul, que tinha um mandado de prisão em aberto.

Leia também:

Foragido que cumpria pena por roubo e tráfico é detido pela PM em Marataízes

Idoso morre após passar mal e capotar com o carro em Apiacá

Segundo a PM, a equipe estava na rua Maria Josefina de Rezende, quando avistaram o suspeito no local. Porém, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu na intenção de não ser preso, mas foi alcançado pelos militares. O suspeito se escondeu dentro de um edifício que está em construção.

Leia também:

Adolescentes são apreendidos pela morte de morador em situação de rua no ES

VÍDEO | Homem passa mal, perde controle do carro e atropela pedestre

Os policiais militares consultaram no sistema e confirmaram o mandado de prisão contra o suspeito. Portanto, o homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para ser entregue a autoridade policial.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.