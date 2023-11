Três pessoas morrem em batida entre carreta e carro em rodovia do ES

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio matou três pessoas e deixou uma gravemente ferida na manhã desta quinta-feira (2), por volta das 05h10, no km 25 da BR-259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta de cor branca e um Volkswagen Gol Special prata seguiam pela rodovia quando bateram de frente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, rês pessoas que estavam no carro morreram na hora. Um quarto ocupante do veículo teve ferimentos e foi socorrido pelo Samu para um hospital da região.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foram acionadas e estão dando apoio na sinalização do local. A Perícia técnica e serviço de remoção de cadáver da Polícia Civil foram acionados e estão no local.