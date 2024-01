Coser quer prioridade na vacina da dengue para trabalhadores da limpeza urbana

Já está provada a relação direta entre limpeza urbana e proliferação do mosquito transmissor da dengue. Isso porque descartar resíduos em terrenos baldios ou armazenar lixo em residências contribui para que embalagens diversas acumulem água e se tornem criadouros do Aedes aegypti, transmissor da doença. Nesse contexto, os trabalhadores da limpeza urbana atuam na linha de frente do combate às larvas do mosquito.

Movido pela importância da atividade realizada pelos trabalhadores da limpeza urbana à sociedade e pelos riscos a que essa categoria está exposta, o deputado estadual João Coser (PT) apresentou, ainda em 2023, uma indicação ao Governo do Estado requerendo que seja dada prioridade aos trabalhadores da limpeza urbana quando houvesse a disponibilização da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), o que deve acontecer no próximo mês.

João Coser afirma que os trabalhadores da limpeza urbana, garis, coletores, margaridas, jardineiros, realizam um trabalho muito importante para manter as cidades limpas. “Mas além disso, eles atuam no combate à proliferação de larvas do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya e de vetores de outras doenças. Mas ao executar esse trabalho eles ficam extremamente expostos aos riscos de contrair a doença. Assim como os profissionais da saúde com a Covid-19 Acredito que a vacina contra a dengue será uma importante aliada para conter o avanço dos casos. Enquanto ela não é produzida em larga escala, pedimos que os trabalhadores da limpeza urbana tenham prioridade na imunização”.

Segundo dados do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio, Conservação, Limpeza Pública Urbana e Privada, Conservação de Áreas Verdes, Aterros Sanitários e Transbordo e de Prestação de Serviços em Portarias e Recepções no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe – ES) são aproximadamente 4 mil trabalhadores que atuam na área da limpeza urbana no estado.

Para a presidente do Sindilimpe-ES, Evani dos Santos Reis, a indicação do João Coser é motivo de comemoração. Ela ressaltou a importância da prioridade na imunização dos trabalhadores da limpeza urbana e também das secretarias e órgãos estaduais e municipais. “São trabalhadores que circulam muito, que ficam muito expostos e realizam atividades muito importantes. Peço que a Secretaria de Saúde do Estado pense sempre nesses trabalhadores como grupo prioritário para imunizações. Como presidente do sindicato, esse é o meu pleito, pensar na saúde e no bem-estar dos trabalhadores que desempenham uma função tão importante”.

Pioneirismo

O Brasil foi o primeiro país a incorporar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Entretanto, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, o laboratório Takeda, fabricante da vacina conhecida como Qdenga, tem capacidade restrita de fornecimento de doses neste primeiro momento, fazendo com que a vacinação seja focada em público e regiões prioritárias. A definição das estratégias deve ocorrer em janeiro e o início da vacinação está previsto para o mês de fevereiro.

Casos de dengue disparam no Espírito Santo

Em 2023, foram notificados 191.131 casos de dengue no Espírito Santo, número muito superior aos 20.929 casos registrados no ano anterior. As mortes provocadas pela doença também tiveram um salto. Em 2022, foram seis vítimas fatais. Já em 2023 foram confirmadas 98 mortes.

Na primeira semana de 2024 já foram notificados 1.291 casos de dengue. Os dados foram apresetandos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última quinta (11).