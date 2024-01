Rota das Pedras Ornamentais: Sul do ES pode ganhar novo roteiro turístico

O deputado Allan Ferreira (Podemos) propôs, no PL 686/2023, que seja instituída oficialmente no estado a Rota das Pedras Ornamentais. Na justificativa, ele cita que o Espírito Santo possui uma das maiores reservas de mármore e granito do país.

O parque industrial tem cerca 3.500 empresas, que atuam desde a extração e produção de rochas ornamentais até a sua exportação.

Os negócios do setor estão concentrados principalmente nos municípios de: Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Vargem Alta, Muqui, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Apiacá.

“O setor é responsável por mais da metade dos teares instalados no país. Segundo dados extraídos da mídia, o Produto Interno Bruto (PIB) da região Central Sul é de R$ 7,2 bilhões e corresponde a 5,32% do PIB estadual”, pontua Allan.

Aliás, o deputado afirma que a criação oficial da Rota Industrial das Pedras Ornamentais possibilitará a implementação de políticas de estímulo cultural e turístico. No entanto, isso em cooperação entre o estado e os municípios que atuam na extração e comercialização de mármore e granito.

Projetos incentivam o turismo da região

Foto: Divulgação/PMA

Vários projetos em tramitação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) buscam incrementar o setor turístico. Além da geração de emprego e renda, aquecendo a economia capixaba.

No entanto, além da proposta da Rota das Rochas Ornamentais, outra região do Sul do Estado pode ganhar uma rota turística. A Rota da Moqueca, que compreende a região de Setiba a Meaípe, em Guarapari, e do Balneário de Ubu a Iriri, no município de Anchieta.

A iniciativa é do deputado Zé Preto (PL), que cita na justificativa do Projeto de Lei que, seguindo por Anchieta, moquecas de excelente qualidade e outros deliciosos pratos de frutos do mar podem ser degustados também nas praias de Ubu, Parati, Castelhanos, Anchieta e Iriri.