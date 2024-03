Empreendedores: governo do ES investirá R$ 50 milhões para ajudar atingidos por temporal

O Governo do Estado do Espírito Santo vai investir R$ 50 milhões para subsidiar operações de crédito junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), por meio do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba – FORTEC, para ajudar os empreendedores atingidos pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Estado neste fim de semana.

A medida foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), neste domingo (24), após visita aos municípios que foram devastados pelo temporal que atingiu a região Sudeste do país.

O objetivo é amparar os empreendedores com linhas de financiamento especiais, além da prorrogação das operações de crédito em curso pelo prazo de seis meses.

Além disso, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), também aponta que serão abertas novas linhas para o microcrédito, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Comércio destruído

A tempestade que atingiu Mimoso do Sul, neste sábado (23), além de vidas, também destruiu quase todo o comércio da cidade.

Conforme explica o prefeito Peter Costa, o impacto da tempestade para a economia foi devastador.

“A cidade a gente não recupera com cinco anos, dez anos. Isso aí não vai recuperar. Quantidade de lojas, 90% do nosso comércio foi todo atingido completamente”, lamenta o chefe do Poder Executivo de Mimoso do Sul.