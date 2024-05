Você não leu? 4 fatos inacreditáveis que aconteceram nesta semana no ES

Durante a semana muitos fatos inacreditáveis aconteceram no Espírito Santo. Por conta da rotina corrida, talvez você não conseguiu acompanhar todos.

Dessa forma, o AQUINOTÍCIAS.COM separou quatro fatos inacreditáveis, mas que são reais e aconteceram esta semana para manter você por dentro de tudo. Confira:

Granada é encontrada ativada dentro de residência no ES – Policiais militares encontraram uma granada escondida dentro de uma casa no bairro Feu Rosa, na Serra, na manhã desta quinta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, policiais militares receberam denúncias anônimas de que havia a prática de tráfico de drogas na região. No enatnto, ao chegarem próximo ao local informado, os militares avistaram um jovem, de 18 anos, com um volume suspeito na cintura, saindo de uma casa em uma bicicleta. Foi realizada a abordagem ao jovem e durante a busca pessoal, foram encontrados seis tubos de cocaína e 15 buchas de maconha. No momento da abordagem, os policiais visualizaram mais drogas dentro da residência. Questionado, o suspeito informou que havia mais drogas em seu quarto. Sendo assim, os militares realizaram buscas na casa e encontraram uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão, dois cadernos de anotações e uma granada ativa, pronta para uso. O Esquadrão Antibomba do Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para detonar o artefato explosivo. O suspeito foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra.

LEIA TAMBÉM: Romaria Luminosa abre Festa Nacional de Anchieta neste sábado (25)

Homem morre após ser atropelado pelo próprio caminhão em Mimoso – Na manhã desta quinta-feira (23), policiais militares foram informados sobre o tombamento de um caminhão na Rodovia ES-177, próximo à localidade de Santa Marta, em Mimoso do Sul. No local, os militares constataram que a área já estava isolada pela equipe do SAMU e o corpo da vítima já se encontrava coberto. Segundo informações coletadas pela PM, o caminhoneiro, de 56 anos, parou na rodovia para realizar um reparo no freio do caminhão. Porém, não chegou a calçar as rodas do veículo, o que resultou no deslocamento do caminhão, que passou por cima dele.

Mulher é suspeita de atear fogo no próprio namorado no ES – Uma mulher é suspeita de ter ateado fogo no próprio namorado no bairro Barramares, em Vila Velha, na madrugada da última quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, uma assistente social acionou a PM, dizendo que na madrugada da última quarta-feira, um homem teria dado entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, relatando que sua namorada havia ateado fogo nele. Após as informações, os militares estiveram no hospital, porém não conseguiram contato com a vítima, que estava dormindo. A Polícia Civil foi acionada. Sobre o caso, a Polícia Civil informou, em nota, que seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.

Empresário morre após ser atropelado por ônibus no ES – Um empresário de 45 anos morreu após ser atropelado por um ônibus no centro de Ecoporanga, região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã da última quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, no local do acidente, uma testemunhas contou aos militares que o ônibus parou em frente ao portão do proprietário do veículo para descarregar uma peça. Devido a inclinação da rua, o ônibus desceu a ladeira desgovernado em marcha ré e para evitar uma colisão em um estabelecimento, o motorista tentou mudar a direçõa do ônibus, que acabou raspando nas pilastras e batendo na traseira de um micro-ônibus estacionado. No acidente, a vítima ficou gravemente ferida e, por isso, foi socorrido por uma ambulância ao Hospital Fumatre, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido à 14ª Delegacia de Barra de São Francisco.