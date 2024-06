Perdeu? Veja 3 fatos chocantes que aconteceram esta semana no Sul do ES

Durante a semana muitos fatos chocantes aconteceram no Espírito Santo. Por conta da rotina, talvez você não conseguiu acompanhar todos.

Dessa forma, o AQUINOTÍCIAS.COM separou quatro fatos inacreditáveis, mas que são reais e aconteceram esta semana para manter você por dentro de tudo. Confira:

Cachoeiro: criança é baleada na cabeça pelo próprio irmão no Zumbi – Uma criança, de 11 anos, foi baleada na cabeça pelo próprio irmão, de 15 anos, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu, nesta quinta-feira (30). A PM confirmou, nesta sexta-feira (31), que a criança veio a óbito ontem mesmo no Hospital Materno Infantil (HIFA), no Aquidabã. O autor do disparo foi apreendido. Em depoimento aos militares, o adolescente relatou que jogou a arma em um matagal. Foram feitas buscas, mas nada foi encontrado.

MST tenta invadir fazendas no Caparaó – O Movimento dos Sem Terra (MST) tentou, na tarde desta terça-feira (28), invadir uma fazenda no interior do município de Muniz Freire, na Região do Caparaó. Segundo informado pela Polícia Militar, os mesmos foram acionados com a informação de que um grupo de 40 pessoas estava prestes a invadir a fazenda São Domingos, localizada na localidade de Córrego União

Acidente de trânsito mata irmão de vereador de Guaçuí – Um acidente de trânsito, na rodovia ES-484, em Guaçuí, deixou uma pessoa morta, nesta quinta-feira (30). De acordo com informações preliminares, a vítima trata-se de Marcinho da Ambulância, irmão do vereador Wanderley Moraes. Socorristas do Samu ainda realizaram manobras de ressuscitação (RCP), mas não obtiveram êxito e o homem veio à óbito.