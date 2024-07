PRF recupera dois veículos roubados em menos de cinco horas no ES

No primeiro dia de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou recuperou dois veículos roubados há quase um ano no intervalo de cinco horas.

Na manhã desta segunda-feira (1°), uma equipe da PRF em Linhares, no km 151 da BR-101, abordou uma motocicleta com restrição de furto/roubo datada de 27 de junho de 2023, ocorrido em São Mateus.

Leia também: Sul do Espírito Santo registra queda no número de homicídios

Na tarde deste mesmo dia, uma equipe da PRF abordou um veículo VW/Saveiro, de cor branca, na BR-262, no trecho em Viana, próximo ao km 19. Durante a abordagem, constatou-se que tanto o chassi quanto o motor do veículo apresentavam indícios de adulteração. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que o veículo abordado era, na verdade, uma identidade falsa de um VW/Saveiro que havia sido furtado na cidade do Rio de Janeiro, em 09 de novembro de 2023. O condutor, acompanhado por uma passageira, alegou ter pego o carro emprestado de alguém em Marataízes, há cerca de 10 a 15 dias, para levar a passageira até a penitenciária de Viana.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas para as autoridades legais para os procedimentos adequados.

Leia também: Violência no Espírito Santo: vítimas vivem momentos de terror