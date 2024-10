Latrocínio contra os sogros do prefeito de Cachoeiro foi premeditado

O crime de latrocínio – roubo seguido de morte – praticado contra o sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, foi premeditado. A afirmação é do titular de Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do município, Felipe Vivas.

Segundo o delegado encarregado do inquérito, Valmir Santana Ribeiro, de 38 anos, confessou o crime. O casal de idosos foi mortos com golpes de faca. “Ele fala que cometeu o crime imbuído de uma motivação de cunho patrimonial. Eles tinham o intuito de roubar o casal e ir embora para Campos dos Goytacazes, pois estavam sendo investigados por crimes em Cachoeiro, e iam usar os bens roubados para dar o pontapé e começar a vida em Campos”, conta o delegado.

Leia mais:

Valmir contou, em depoimento, que golpeou primeiro Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos. O marido, Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, chegava no hotel nesse momento. “Ele tinha saído para comprar uma marmitex e quando chegou se deparou com a cena da esposa caída e logo em seguida também foi esfaqueado”, continua Vivas.

Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e o marido, Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, foram mortos dentro do hotel

No entanto, Valmir nega que tenha matado os dois cachorros das vítimas. Já Adriana de Souza Santos, de 36 anos, nega que tinha conhecimento do crime e que não matou os cachorros. “Ele imputa ela como mentora de incentivar o crime. A motivação do crime era para que não fossem reconhecidos após o roubo. Como ela já tinha se hospedado anteriormente no hotel, convenceu ele que a vítima sabia quem era e ela poderia ser presa”, pontua o delegado.

O casal residia no andar de cima do hotel. Mas, foram mortos dentro do hotel, no primeiro andar. Os corpos estavam próximos, segundo a polícia. Os cachorros das vítimas foram encontrados mortos no segundo andar.

“A filha deles e o esposo, o prefeito de Cachoeiro, foram até o local e logo quando chegaram perceberam a cena de crime. Imediatamente acionaram a polícia. Eles não chegaram a entrar no imóvel, mas não temos mais detalhes, pois eles ainda serão ouvidos”, detalha o delegado.

Crime foi premeditado

Ainda, de acordo com o delegado Felipe Vivas, Valmir e Adriana foram fichados na manhã desta terça-feira (8), como hóspedes do hotel e pagaram uma diária no valor de R$ 100,00 para permanecerem durante o dia. O intuito era cometer o roubo durante o dia e fugir à noite.

“Foi um crime premeditado para prática do crime contra o patrimônio. E para não serem responsabilizados, resolveram matar as vítimas”, explica.

Após matar as vítimas, os suspeitos fugiram levando duas TVs, o veículo da vítima, um Oroch Renault, de cor branca, que foi usado na fuga, além da quantia de R$ 70,00.

Assassinos foram presos pela Guarda Civil Municipal

Adriana e Valmir foram presos após o matarem e roubarem os sogros do prefeito de Cachoeiro

O delegado contou ainda que a Polícia Civil foi acionada na hora do almoço, e quando chegou ao local, Valmir já tinha sido preso. Ele foi abordado por agentes da Guarda Civil Municipal na rua Moreira, no bairro Independência, no interior do veículo da vítima.

Adriana foi presa na casa do padrasto de Valmir. Foi ele que contou aos agentes da GCM o local onde ela estava, após ser preso. Os dois foram presos em flagrante pelo crime de latrocínio e crime contra o meio ambiente. Os bens roubados foram trocados por drogas e ainda não foram localizados.

Veja o vídeo