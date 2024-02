Feriado de Carnaval é marcado por tragédias no Sul do Estado

Pelo menos quatro tragédias marcaram o feriadão de Carnaval no Sul do Espírito Santo. Duas delas aconteceram nesta terça-feira (13).

Afogamento

Em Marataízes, o médico cachoeirense Gedião Cesar Serafim, morreu afogado, após salvar a neta que estava dentro da Lagoa do Siri. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, populares relataram que o médico estava com a neta na água. Ao tentar salvá-la, acabou afundando e desaparecendo. Os bombeiros ainda realizaram buscas no local, mas encontraram o médico sem vida.

Queda de parapente

No mesmo dia, no município de Castelo, um jovem, de 23 anos, morreu depois de sofrer um acidente de parapente. Identificado como Caio Oliveira, a vítima teria perdido o controle após saltar da rampa de Ubá e caiu na localidade de Fazenda da Prata.

O jovem era da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, e estava com um grupo de amigos que vieram praticar o esporte na cidade Sul Capixaba. Era a primeira vez que o jovem visitava a rampa de Ubá. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, esteve no local e constatou a morte do rapaz.

Acidente com moto

Já na segunda-feira (12), uma influenciadora digital de Guaçuí, de 21 anos, foi vítima de um acidente de moto, na BR-482, local conhecido como “Placa”, em Alegre.

Segundo a Polícia Militar, Lidia Amelia de Almeida Silva chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro de Alegre, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Queda de cavalo em rodeio

No domingo (11), o locutor de rodeio Higor Zovico, de 29 anos, também morreu após cair de um cavalo durante uma cavalgada na rodovia BR-195, zona rural de Guaçuí, Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, o pai da vítima contou aos policiais que o filho estava participando de uma cavalgada, momento em que caiu do cavalo na rodovia que liga o município de Guaçuí à Dores do Rio Preto.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) até o pronto-socorro da Santa Casa de Guaçuí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico do hospital.