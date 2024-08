Aton Energia Solar entrega soluções para economia na conta de luz

O uso de energia solar tem inúmeros benefícios para o consumidor. Uma das principais vantagens é que o custo da conta de luz pode cair bruscamente, o que torna cada vez mais a energia solar uma opção economicamente viável. Para Guaçuí e região, a Aton Energia Solar vem entregando resultados e soluções neste ramo.

Edson Morais, um dos proprietários da Aton Energia Solar, diz que a empresa preza pela qualidade do equipamento, excelência na instalação e trabalha com equipes fixas de técnicos especializadas e certificados com NR10 e NR35, obrigatórios para exercer a profissão.

Em alguns meses, a Aton Energia Solar completa 5 anos em Guaçuí. A empresa chegou na cidade em 2021 e foi ganhando espaço, a ponto de crescer e abrir mais uma unidade no município de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, a Aton atua em todo estado do Espirito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e conta com mais de 700 usinas instaladas.

“Contamos com uma Central de Monitoramento onde todas as usinas instaladas são acompanhadas diariamente, além de ofertarmos o melhor serviço de manutenção preventiva e corretiva da região.”, afirma Edson. Junto com ele, Cecília Fonte Boa Jannotti também é uma das proprietárias da Aton Energia Solar de Guaçuí.

Hoje eles contam com 20 colaboradores e dizem que a Aton tem grande representatividade para o município. Eles reforçam que a empresa tem a proposta de capacitar profissionais da região, como promotores de vendas e técnicos, incentivando assim, o crescimento técnico da cidade, além de fomentar a economia local com a venda dos produtos e serviços da empresa.

Faça seu orçamento

Aton Eenergia Solar

Endereços: Av. José Alexandre, 1228 – Centro, Guaçuí – ES

Avenida Alan Kardec, 17 – BNH, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Instagram: @atonsolarenergia_guacui

Telefone: (28) 999538331