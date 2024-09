Pesquisa Atlas em Vitória: Pazolini lidera intenções de voto; veja números

Levantamento do Instituto Atlas Intel para a Prefeitura de Vitória (ES) divulgado nesta segunda-feira (23), aponta que o atual prefeito da capital capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera as intenções de voto no município, com 45,5% de menções no cenário estimulado. O segundo colocado é o ex-deputado federal Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), que registra 17,6%, seguido pelo ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), com 17%.

Os deputados estaduais Capitão Assumção (PL) e Camila Valadão (PSOL) têm 8,1% e 7,4%, respectivamente, enquanto o empresário Du (Avante) foi citado por 0,3% dos entrevistados. São 0,7% os que votam branco ou nulo e 3,2% não responderam.

Esta foi a primeira pesquisa do instituto Atlas sobre as intenções de voto à prefeitura da capital capixaba. O instituto realizou 1.198 entrevistas virtuais (recrutamento digital aleatório) com eleitores de Vitória entre os dias 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo ES-02969/2024.

Convertendo as intenções de voto para votos válidos, ou seja, excluindo-se os votos brancos, nulos e indecisos, Pazolini registra 47,4% de menções no levantamento, seguido por Vellozo Lucas, com 18,3%, e João Coser, 17,8%. Para que o pleito seja finalizado no primeiro turno, um dos candidatos deve obter proporção dos votos superior a 50% dos sufrágios válidos.

Simulações de 2º turno da Pesquisa Atlas em Vitória

Em um eventual segundo turno entre Pazolini e João Coser, o atual prefeito se reelegeria por 56,3% a 32,4%, segundo a Atlas. São 8,1% os votos brancos e nulos e 3,2% não soube responder.

Entre Pazolini e Vellozo Lucas, o mandatário se reelegeria por 53,9% a 37,6% das intenções de voto. São 4,7% os indecisos e 3,8% os votos nulos e brancos.

