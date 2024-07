Passeios de graça para fazer com as crianças na Grande Vitória; veja

As férias escolares de julho são um ótimo momento para passeios em família. Na região da Grande Vitória, há várias opções para se divertir sem gastar nada. Confira algumas atrações gratuitas para aproveitar com as crianças!

Farol de Santa Luzia

Localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia orienta embarcações que navegam para os portos de Tubarão, Vitória e Vila Velha. Uma ótima oportunidade para conhecer um pouco da história naval da região.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16h30

Como chegar: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.

Morro do Moreno

De acesso livre, o Morro do Moreno se destaca pelos seus 134 metros de altitude, oferecendo uma vista deslumbrante da faixa de praias e da cidade. Do cume, é possível admirar a Baía de Vitória, o Mestre Álvaro, o Convento da Penha e a Terceira Ponte. Ideal para um exercício matinal em família.

Horário de funcionamento: Aberto 24h

Como chegar: Rua Xavantes, 262, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque da Fonte Grande

Com 21,8 mil metros quadrados, o Parque da Fonte Grande permite a observação de répteis, invertebrados, pequenos mamíferos e aves. O local possui mirantes naturais que proporcionam vistas incríveis de Vitória e seus arredores, além de oferecer um contato direto com a natureza.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 17h, inclusive feriados

Como chegar: Rodovia Serafim Derenzi, Vitória, ES.

Estação Ferroviária de Viana

Na Estação Ferroviária de Viana, é possível conhecer a “Maria Fumaça”, uma locomotiva centenária revitalizada. Um passeio que encanta tanto crianças quanto adultos, mostrando um pouco da história ferroviária.

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 20h

Como chegar: Rua Cel. Viêira Pímentel, 118-186, Centro, Viana.

Convento de São Francisco

Considerado a segunda construção mais antiga do país, o Convento de São Francisco é um excelente local para aprender sobre a história capixaba. Para visitas ao interior do convento, é necessário agendar horário com o Projeto Visitar Centro Histórico.

Agendamento: (27) 3235-28134 ou visitar@vitoria.es.gov

Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 13h às 17h

Como chegar: Rua Uruguai, 47, Centro, Vitória.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destaca a importância dessas opções de lazer para as famílias durante as férias de julho. “As férias escolares são um momento especial para fortalecer os laços familiares e explorar a beleza do nosso Estado. A Grande Vitória oferece diversas atrações gratuitas que proporcionam diversão, cultura e contato com a natureza. Aproveite esse momento para descobrir um pouco mais do que o Espírito Santo tem para oferecer”, disse Lemos.