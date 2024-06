Érica Neves sai na frente na corrida da OAB-ES e monta 9 chapas pelo ES

A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, saiu na frente na disputa pela OAB-ES. Além da sua chapa para disputa da Seccional, Érica já articulou chapas em, pelo menos, nove Subseções: Cariacica (Monique Neves), Serra (Ítalo Sacaramussa), Cachoeiro de Itapemirim (Henrique Tavares), Colatina (Stella Zapiroli), Domingos Martins (Eric Kloss), Guarapari (Raniel de Ávila), Linhares (Aline Dias), Nova Venécia (Rodolfo Venicius Zottele Pagung) e Aracruz (Wilen Barros).

Érica também já tem o nome da sua dupla para a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAES). Será Kelly Andrade, atual presidente da Subseção de Cariacica. A estruturação das chapas fora de Vitória é o que torna o candidato competitivo, já que um terço do eleitorado não é da capital. A diretora estadual da ABA vem rodando o ES com o objetivo de entender as particularidades de cada uma das subseções.

“Tenho feito esse trabalho de rodar o estado nos últimos dois anos em respeito à advocacia e, principalmente, para devolver aos colegas o sentimento de pertencimento à nossa Casa. Sempre tive no meu coração que, para ser representante da advocacia toda, tem que ter humildade de buscar entender e conhecer todas as realidades. Na última eleição, não tive tempo. Então, desta vez, estou conseguindo mostrar que conosco todos merecem este respeito. A nossa proposta é montar chapa em todas as subseções do ES!”.

No último dia 03, Érica reuniu advogados de diversas especialidades e regiões do estado para debater o futuro da OAB-ES. O encontro foi realizado no escritório Brum Kuster, em Jucutuquara.