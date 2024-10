Debate na Band: confira as propostas de Boulos e Nunes para SP

Nesta segunda-feira (14), o debate na Band promete agitar a política paulista, com a transmissão simultânea por todos os veículos do Grupo Bandeirantes. A TV Band, BandNews TV, as rádios Bandeirantes e Bandnews FM, além do Bandplay e do site Band.com.br, estarão ao vivo para levar aos espectadores as principais discussões entre os candidatos ao segundo turno da prefeitura de São Paulo.

O evento, que começará às 22h45 (de Brasília), coloca frente a frente Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol), dois nomes que buscam conquistar o eleitorado em uma disputa acirrada. A inovação deste ano fica por conta da participação do Google, que se junta à Band na transmissão através da Sala Digital Band Google, oferecendo uma experiência interativa e engajada aos internautas.

O debate na Band será uma oportunidade importante para que os candidatos apresentem suas propostas e respondam às questões do eleitorado. Com a importância da cobertura midiática, a expectativa é que os temas debatidos influenciem diretamente as decisões dos paulistanos nas urnas.

Fique ligado na programação e não perca a chance de acompanhar o debate na Band, que promete ser um marco nas eleições municipais.