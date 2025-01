Mudanças Climáticas: Casagrande participa de vento em Brasília

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participou, nesta quinta-feira (30), do lançamento do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, que aconteceu em Brasília (DF). O documento, desenvolvido pelo Centro Brasil no Clima (CBC) em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS), traz uma análise abrangente sobre as políticas climáticas nos estados, reunindo dados e indicadores fundamentais para subsidiar o avanço da agenda climática no Brasil.

“O lançamento do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas representa um passo significativo para o Brasil na busca de soluções eficazes para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Esse evento de apresentação do documento foi uma oportunidade para unir esforços entre diferentes esferas da sociedade em prol de um futuro mais sustentável e resiliente”, afirmou Casagrande, que também preside o Consórcio Brasil Verde.

Também participaram do evento, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente e presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

Em sua fala, o mandatário capixaba abordou também a importância da colaboração em políticas públicas que promovam a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável. O Espírito Santo tem se destacado por suas iniciativas em sustentabilidade. A participação do governador reforça o papel dos estados na liderança de ações climáticas efetivas.

Desafio

“Temos um grande desafio no enfrentamento da transição energética e da sustentabilidade em um contexto global instável, especialmente após a eleição do presidente americano, que representa um obstáculo para iniciativas da economia verde. O Brasil, no entanto, tem oportunidades únicas para se destacar nesse cenário, mesmo com a falta de apoio de grandes nações. O Governo Federal, assim como nós do Consórcio Brasil Verde, temos um papel crucial de mobilizar governos estaduais e municipais, bem como de toda a sociedade brasileira para implementar programas de mudanças climáticas, incluindo planos de adaptação e descarbonização em todos os estados”, pontuou Casagrande.

O governador citou ainda as ações do Espírito Santo que o fizeram se consolidar como referência na área ambiental: “Criamos o Plano de Descarbonização e de Adaptação, com recursos destinados a financiar obras nos municípios. O Governo do Estado já investiu R$ 200 milhões de reais em obras de adaptação e está buscando um modelo de financiamento para a descarbonização, com apoio do Fundo Soberano, que destina parte da riqueza do petróleo para a inovação e a transição energética. Estamos organizando um Fundo de Descarbonização, com um aporte inicial de meio bilhão de reais, para incentivar a transição energética e a eficiência energética, envolvendo grandes empresas do Estado.”